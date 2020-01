Torino, Cairo non cede alla rabbia dei tifosi: “Mazzarri non sarà esonerato” (Di domenica 26 gennaio 2020) Walter Mazzarri, al momento, non si tocca. Urbano Cairo ha risposto così alla rabbia dei tifosi granata dopo l'umiliante 7-0 subito in casa dall'Atalanta: "Nessun ultimatum al tecnico, per ciò che mi riguarda è confermato. Ritiro? C'è da preparare al meglio la sfida di martedì contro il Milan". Ma la tensione coi tifosi resta altissima. fanpage

