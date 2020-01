“Stop”. UeD, Carlo Pietropoli in fuga verso Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) Una nuova puntata del Trono Classico che riserva interessanti anticipazioni su Carlo Pietropoli. Pare che il tronista abbia deciso di affrontare Cecilia Zagarrigo, assente durante la puntata precedente. Un passo avanti importante da parte del tronista nei confronti di Cecilia che, due puntate fa, si era eliminata dal programma dopo una discussione avuta proprio con Carlo. Lunedì Cecilia era assente e questo ha fatto riflettere Carlo, che è partito per riprenderla. Il segnale lanciato da Cecilia è stato forte ed efficace. Vediamo come sono andate le cose. Carlo Pietropoli è partito per Milano, ma non è la sola cosa che è accaduta perché il tronista è uscito anche con Ginevra, la corteggiatrice indecisa tra lui e Daniele Dal Moro. Daniele, ovviamente, non ha preso molto bene questa esterna e ha messo alle strette Ginevra, esortandola a scegliere chi corteggiare davvero. Ginevra non ha ... caffeinamagazine

annabrunade : @giorgia47094986 @Mimina46442843 La verità viene a galla. Come la merda.iniziamo dicendo che sono andati a ued indi… -