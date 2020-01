Nainggolan amaro, l’Inter frena ancora: 1-1 in casa contro il Cagliari (Di domenica 26 gennaio 2020) Rischia di essere un gennaio nero quell’Inter, che fa 1-1 in casa col Cagliari e colleziona il terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Atalanta e Lecce. La squadra di Conte passa con Lautaro Martinez (29′), ma viene ripresa al 78′ dall’ex Nainggolan, che sfrutta anche una decisiva deviazione di Bastoni. Nel recupero rosso per proteste a Lautaro, che salterà Udinese e forse anche il derby col Milan. L’Inter è ora a 3 punti dalla Juve che gioca stasera a Napoli una gara non facile, ma può provare a scappare. Specchio rifesso Il Cagliari non vuole finire subito sotto lo stritolante pressing interista, come invece accaduto in Coppa Italia. Maran chiede e ottiene intensità mettendosi a specchio con un 3-5-2 che ingolfa la manovra interista e spedisce presto Simeone dalle parti di Handanovic. l’Inter, che schiera Borja Valero al posto ... open.online

