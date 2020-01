LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: Tore Bjoerseth Berdal vince la gara assoluta! Gjeitnes trionfa nel finale tra le donne! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Marcialonga 2020 11.40 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della Marcialonga. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 11.39 Al momento la sola italiana arrivata al traguardo è Sara Pellegrini, al 13° posto a 11’32″58. 11.38 Classifica femminile 1 Gjeitnes (NOR) 3:21’59″20 2 Slind (NOR) +7″08 3 Korsgren (SWE) ’57″46 4 Dahl (SWE) +3’04″17 5 Fleten (NOR) +3’24″65 6 Norgren (SWE) +4’30″33 7 Smutna (AUT) +7’18″65 8 Elebro (SWE) +7’30″09 9 Larsson (SWE) +9’50″94 10 Tsareva (RUS) +10’39″91 11.34 Modificato ancora il piazzamento di Northug, che dovrebbe a questo punto essere definitivamente 101°. 11.33 Questi i primi cinque italiani 48 Panisi +5’54″55 68 Varesco ... oasport

