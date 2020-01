La città bombardata dove ormai vivono più gatti che umani (Di domenica 26 gennaio 2020) Oscar Grazioli Prima della guerra a Kafr Nabl si contavano 40mila persone, ora ne sono rimaste cento Dopo mesi di intensi da bombardamenti da parte delle forze siriane e russe, la città di Kafr Nabl, nell'ultima provincia siriana tenuta dai ribelli, ora ospita più gatti che persone. umani e felini ora si confortano l'un l'altro nei momenti difficili, scrive Mike Thomson in un suo pregevole reportage per la BBC. La città di Kafr Nabl, un tempo ospitava più di 40.000 persone, ma ne rimangono meno di 100. È difficile indovinare quanti gatti ci sono, ma sicuramente si tratta di centinaia o forse migliaia. In uno scantinato disseminato di macerie, il giornalista racconta di avere incontrato una ragazza, Salh Jaar, che si ripara dalle schegge delle bombe nascosta sotto un massiccio tavolo di legno. Accanto a lei, alcuni gatti restano immobili, gli occhi spalancati, impietriti dal ... ilgiornale

