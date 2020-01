Justin Bieber e il nuovo disco: “Non pensavo di poter vivere” (Di domenica 26 gennaio 2020) Justin Bieber, dopo due anni di difficoltà e grandi cambiamenti, ha annunciato il nuovo disco, fra grande commozione. L’album è stato anticipato dal singolo Yummy, mentre il disco durante una serata privata a Los Angeles. Justin si è lasciato andare alle lacrime e a confessioni difficili davanti ad oltre duecento persone, come riporta Variety: Non pensavo nemmeno di poter vivere, figuriamoci stare bene. C’è potere nella debolezza. Il mio lavoro è una riflessione di quello… grazie per amarmi al mio peggio. Justin Bieber ha confessato di essere stato ferito dall’industria musicale e dalle persone che lavorano al suo interno, ma il manager Scooter Braun, in causa con Taylor Swift, non è fra questi. Justin Bieber gli ha dedicato un messaggio per la sua vicinanza in un percorso contro la depressione: Hai camminato insieme a me in mezzo a un sacco di momenti ... velvetgossip

