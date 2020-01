Il Paradiso delle Signore trame 3-7 febbraio: Achille corteggia Adelaide (Di domenica 26 gennaio 2020) Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 febbraio 2020 su Rai 1? Achille Ravasi sarà sempre più vicino alla contessa, ma con oscure intenzioni. Riccardo comincerà a guardare con occhi diversi suo padre dopo che lo vedrà presentare le sue scuse a Ludovica. Inoltre, Marta potrebbe far felice il marito Vittorio con una bella novità. Il Paradiso delle Signore trame: Angela assunta in prova Nella puntata di lunedì 3 febbraio, vedremo Angela assunta in prova al grande magazzino. La ragazza sarà al settimo cielo. Intanto, il Ravasi farà la corte ad Adelaide, innervosendo il Guarnieri. Il povero Federico tornerà a casa dove sarà accolto dai genitori, affranti per la cattiva riuscita dell’intervento alla spina dorsale. Nella puntata di martedì 4 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Roberta cercherà di far reagire Federico invogliandolo a proseguire con la ... kontrokultura

