Il boxer furbo (Di domenica 26 gennaio 2020) Chi ha avuto un boxer nella sua vita può capire il video che stiamo per mostrarvi. Loro si svegliano la mattina che già hanno una voglia matta di giocare. Sono molto affezionati ad alcuni oggetti, di cui sono anche follemente gelosi. L’intelligenza e la vivacità che li caratterizza regalano alla loro famiglia tanta allegria. Un pomeriggio d’estate, i signori Duke, portano la loro bella cucciolona, Missy, dai vicini di casa, andavano spesso perché loro hanno un boxer maschio e tra i due è nata da subito una grande amicizia. La vivace e prepotente Missy non rispetta le regole, è tanto esuberante e l’altro cane invece è molto geloso dei suoi giochi. I due iniziano a girare intorno alla piscina, il maschio scappa con il suo pupazzetto preferito in bocca, lei, intraprendente e furba, lo insegue mettendolo alle strette, vuole quel pupazzo e basta! Il maschietto non sa ... bigodino

