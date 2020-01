Frana a Borgo Priolo, nell’Oltrepò pavese: dichiarate inagibili una strada e 4 abitazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Una Frana si è verificata nella mattinata di oggi a Borgo Priolo, piccolo comune dell'Oltrepò pavese. Lo smottamento ha coinvolto quattro abitazioni e una strada, che sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma una persona non potrà tornare nella sua casa e dovrà cercarsi una nuova sistemazione. fanpage

