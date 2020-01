Elezioni regionali, primi Exit Poll: Bonaccini (47 – 51%) avanti in Emilia, Santelli (49 – 53%)domina in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il candidato della sinistra avanti nella regione Emilia Romagna, mentre in calabria, come previsto, avanti largamente il centrodestra firenzepost

