CorMez: è stato Insigne a suggerire a Politano di venire a Napoli (Di domenica 26 gennaio 2020) Matteo Politano è ormai un calciatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma la trattativa è andata a buon fine. Il Corriere del Mezzogiorno racconta che, quando Napoli e Inter hanno cominciato a dialogare per chiudere l’affare, Politano ha parlato con Insigne per avere qualche consiglio sul da farsi. “Politano prima di Natale, quando la trattativa era alle battute iniziali, ha avuto dei colloqui telefonici con Insigne, che era in campo il 28 maggio 2018, quando Matteo ha debuttato in Nazionale contro l’Arabia Saudita. Lorenzo gli ha suggerito di venire al Napoli per trovare più spazio anche in vista dell’Europeo. L'articolo CorMez: è stato Insigne a suggerire a Politano di venire a Napoli ilNapolista. ilnapolista

