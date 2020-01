Cari calciatori, per favore: prendete a cuore la questione climatica (Di domenica 26 gennaio 2020) Da tempo osservo il mondo del calcio attraverso il tema del cambiamento climatico. A differenza di tantissimi altri settori, purtroppo, non ho notato in questi mesi nessuna nuova sensibilità verso il tema. Non ho sentito, a parte il tweet di Ronaldo sui roghi in Amazzonia – che mi aveva talmente favorevolmente colpito da scriverci un articolo – dichiarazioni di calciatori rispetto al contrasto al riscaldamento globale, o prese di posizione, ma anche solo commenti preoccupati su ciò che sta avvenendo. Nulla, o quasi. Ammetto che questa indifferenza comincia a pesarmi sempre di più. Perché il calcio è importante, ha milioni, anzi miliardi, di persone che lo seguono e perché i calciatori, quando vogliono, possono essere influencer potentissimi. E allora mi chiedo perché non si impegnino nella questione climatica, almeno per i loro figli, visto che in genere ne hanno di ... ilfattoquotidiano

