Via Grimoaldo Re | un cipresso pericolante mette in apprensione gli automobilisti

Benevento – Un cipresso pericolante in via Grimoaldo Re, sul lato che guarda al fiume, minaccia di crollare al centro strada all'altezza dei Giardini Merini. Questa la segnalazione che è arrivata in redazione da una nostra lettrice. Le foto dimostrano come effettivamente l'albero abbia una pendenza anomala, arrivando quasi a impedire il regolare flusso dei veicoli. Sarebbe dunque opportuno l'intervento immediato di operai comunali specializzati per salvare l'albero e per consentire, di conseguenza, al traffico di scorrere tranquillamente. I cittadini chiedono urgenti provvedimenti da parte del Comune per una zona comunque molto trafficata.

