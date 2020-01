Uomini e Donne, Nilufar presenta la sua collezione: “Posso svelarvi tutto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Nilufar Addati dopo Uomini e Donne realizza il suo sogno: l’annuncio su Instagram Dopo mesi di mistero, Nilufar Addati ha finalmente rivelato tutto sul suo nuovo progetto, o quasi. Anche lei come tante altre ex tronista sta intraprendendo una carriera nella moda, come stilista o comunque fondando un marchio di abbigliamento. Anche Nilufar quindi sogna … L'articolo Uomini e Donne, Nilufar presenta la sua collezione: “Posso svelarvi tutto” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

GiuseppeConteIT : Un grande in bocca al lupo ai 326 giovani ufficiali allievi che stanno frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri… - matteosalvinimi : Qui Modena, insieme a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, troppo spesso dimenticati da un governo impegnato… - matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: In questa piazza ci sono donne e uomini coraggiosi. -