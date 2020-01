Università di Fisciano, morta una studentessa: è caduta dal parcheggio multipiano (Di sabato 25 gennaio 2020) Tragedia al Campus di Fisciano dell’Università di Salerno, dove una studentessa è caduta dal parcheggio multipiano dell’ateneo ed è purtroppo deceduta. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare la dinamica di quanto accaduto. Cordoglio per la morte della ragazza è stato espresso anche da Vincenzo Sessa, sindaco di Fisciano. Ancora una tragedia all’Università di Salerno: al Campus di Fisciano, una studentessa è tragicamente deceduta dopo essere precipitata dal parcheggio multipiano dell’ateneo, che si trova nelle vicinanze dell’uscita autostradale che conduce proprio al Campus dell’Unisa. Il cadavere della ragazza è stato rinvenuto al suolo, in prossimità del parcheggio: subito allertati i soccorsi; sul posto sono prontamente arrivati i sanitari della Solidarietà di Fisciano e della Croce Rossa, che purtroppo non hanno ... limemagazine.eu

