Tour Down Under 2020: capolavoro in volata di Giacomo Nizzolo! Battuto Simone Consonni (Di sabato 25 gennaio 2020) Nottata davvero esaltante per i coloro italiani in terra australiana. È andata in scena la quinta tappa del Tour Down Under 2020, di 149,1 chilometri da Glenelg a Victor Harbor: ennesima volata di questo inizio di stagione, questa volta a vincere però è un corridore azzurro. Spettacolare lo sprint di Giacomo Nizzolo che torna ad imporsi in una prova del World Tour ad oltre sette anni dalla prima volta: il corridore della NTT Pro Cycling esulta a braccia alzate davanti a Simone Consonni. Successo numero 22 in carriera per il lombardo. In chiave classifica generale cambia tutto con Daryl Impey che conquista la maglia di leader ai danni di Richie Porte. Ancora una volta decisivi i traguardi volanti: eccellente il lavoro della Mitchelton-SCOTT che traina il proprio capitano Impey verso gli abbuoni, che lo portano al comando della classifica generale con 2” di vantaggio su Porte. Si ... oasport

Cyclingtimenews : Grand’Italia al #TourDownUnder: vince Nizzolo su Consonni ???? - GiroCyclingTime : Grand’Italia al #TourDownUnder: vince Nizzolo su Consonni ???? - MichGPS : 5 tappa al #TourDownUnder da Glenelg a Victor Harbor di 149.1 km Spicca la salita a #KerbyHill di 5 km con una pend… -