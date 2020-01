Sony starebbe valutando l'acquisizione di Kojima Productions in vista di PlayStation 5? (Di sabato 25 gennaio 2020) Il lancio di Death Stranding su PlayStation 4 e l'accoglienza riservatagli da pubblico e critica, un mix fra l'entusiasmo e il perplesso, ha certamente contribuito ad aumentare la popolarità del suo creatore Hideo Kojima e dello studio indipendente Kojima Productions.Sebbene il suddetto titolo sia al momento un'esclusiva PS4 (con una release prevista su PC più avanti nel corso del 2020), Kojima Productions è a tutti gli effetti uno studio indipendente, non legato a Sony. Se le ultime voci di corridoio fossero confermate, tuttavia, questa situazione potrebbe presto cambiare.Secondo un rumor condiviso da HipHopGamer, infatti, pare che Sony sia intenzionata ad acquistare Kojima Productions e ad inserirla nel proprio portfolio di studi first-party, da indirizzare allo sviluppo di nuove esclusive per PlayStation 5. L'influencer si spinge anche oltre, sostenendo che Kojima stesso ha ricoperto ... eurogamer

Eurogamer_it : Secondo alcune indiscrezioni, #Sony si starebbe preparando ad acquisire #KojimaProductions. - infoitscienza : Sony starebbe programmando l'acquisizione di Kojima Productions - cyberanimax : -