Si schianta un aereo acrobatico: morto il pilota e due persone colpite a terra (Di sabato 25 gennaio 2020) 3 persone sono morte in Guatemala nello schianto del loro aereo acrobatico della squadra Red Bull nel corso delle prove alla vigilia di uno spettacolo previsto per oggi. “Ci rammarichiamo del tragico incidente verificatosi a Iztapa“, sulla costa del Pacifico del Paese centroamericano, ha scritto su Twitter il direttore dell’aviazione civile del Guatemala, Francis Argueta. L’incidente ha coinvolto “il pilota professionista del team Chambliss sponsorizzato da Red Bull“, che stava eseguendo manovre acrobatiche in vista di una mostra, ha spiegato Argueta. Sebbene le autorità non abbiano identificato le vittime, i media locali hanno riferito che erano tre americani, tra cui il pilota e due donne colpite a terra.L'articolo Si schianta un aereo acrobatico: morto il pilota e due persone colpite a terra Meteo Web. meteoweb.eu

