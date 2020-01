Pilota ucciso in un incidente aereo: stava effettuando un volo di addestramento (Di sabato 25 gennaio 2020) Un aereo acrobatico si è schiantato durante un volo di addestramento all’Aeroclub in Guatemala venerdì 24 gennaio: nell’incidente hanno perso la vita il Pilota e anche altre due persone. Lo spettacolo LXV Anniversary, che era previsto per la giornata di sabato 25 gennaio è stato cancellato a seguito dell’incidente. Il club, inoltre, ha espresso cordoglio per le vittime del tragico schianto: “Con molto rammarico e dolore, il club riferisce che oggi si è verificato un incidente. Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e ribadire il nostro dolore a tutte le persone colpite”. incidente aereo in Guatemala Un Pilota della Red Bull è morto in un incidente aereo durante un volo di addestramento in Guatemala. Il servizio antincendio volontario Bomberos Voluntarios, inoltre, ha confermato che altre due persone hanno perso la vita nello schianto. La ... notizie

AppleNews_it : RT @davidardito: #Trump contro #Apple: l'iPhone del pilota che ha ucciso tre persone va sbloccato. Qual è la posta in gioco - davidardito : #Trump contro #Apple: l'iPhone del pilota che ha ucciso tre persone va sbloccato. Qual è la posta in gioco… -