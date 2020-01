LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana stellare, argento nei 1500 metri! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei 15:06 Purtroppo niente da fare per Cynthia Mascitto (3:15.64), che ha avuto dei contatti in pista ed è arrivata al traguardo in ultima posizione. 15:04 Gara pazzesca dell’azzurra (2:35.91), che si è dovuta arrendere solo all’olandese Suzanne Schulting (2:35.91). Terza piazza per la tedesca Anna Seidel (2:36.31). 15:01 argentoOOOO PER Arianna Fontana!!! 14:58 Si assegnano le prime medaglie dell’Europeo, vediamo se le azzurre riusciranno a battagliare per il podio. 14:55 Tocca ad Arianna Fontana e a Cynthia Mascitto! 14:52 Terza piazza finale per Martina Valcepina (2:58.10) nella finale B dei 1500 metri, prima di lei l’ungherese Deanna Lockett (2:58.066) e la russa Sofia Prosvirnova (2:58.108). 14:48 Le atlete della finale B sono ... oasport

OA_Sport : LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: 25 gennaio, Arianna Fontana e Martina Valcepina inseguono medaglie - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2020 in DIRETTA: 25 gennaio Arianna Fontana e Martina Valcepina inseguono medaglie -… - zazoomnews : LIVE Short track Europei 2020 in DIRETTA: Italia in semifinale con la staffetta Fontana avanza in tutte le distanze… -