GF Vip: Salvo Tuona Contro Signorini: Non è Giusto! (Di sabato 25 gennaio 2020) Salvo Veneziano ancora una volta si scaglia Contro il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Con lui è stato durissimo e l’ha fatto cacciare, con gli altri invece non usa lo stesso trattamento. Ecco le ultime accuse di Salvo dopo l’ultima diretta del GF Vip! Grande Fratello Vip: il duello a distanza tra Salvo Veneziano e Alfonso Signorini continua e sta diventando uno degli argomenti caldi di questi giorni. In mancanza di spunti veri dalla casa del reality, a tenere banco sul web e tra i fan del programma è il comportamento del giornalista diventato conduttore. Se infatti molti avevano detto di essere d’accordo sui provvedimenti Contro il pizzaiolo siciliano, adesso la polemica monta nei confronti degli altri. Salvo ha certamente esagerato nei suoi commenti su Elisa De Panicis, anche se si è preso una piccola rivincita vedendo che pure lei è uscita dal ... gossipnews.tv

Daniela09947452 : @GF_diretta Finalmente qualcuno in difesa di Salvo e contro Signorini. Concordo in pieno con la Barale! Ma poi ne v… - infoitcultura : Maurizio Costanzo al vetriolo contro il GF VIP e Salvo Veneziano: certa televisione andrebbe censurata - infoitcultura : GF Vip, Salvo Veneziano torna a parlare della squalifica. E critica Signorini -