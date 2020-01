FORMAZIONI Fiorentina Genoa: Cutrone titolare, Pandev-Favilli per i rossoblù (Di sabato 25 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Fiorentina Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Genoa, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. A disp. Terracciano, Brancolini, Badelj, Ranieri, Sottil, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Zurkowski, Vlahovic, Terzic. All. Iachini. Genoa (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. A disp. Marchetti, Radu, Sanabria, El Yamiq, Eriksson, Destro, Agudelo, Ankersen, Pajac, Pinamonti. All. Nicola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

BombeDiVlad : Fiorentina – Genoa, le formazioni ufficiali - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali della gara del Franchi - infobetting : Fiorentina-Genoa: formazioni ufficiali, quote, pronostici -