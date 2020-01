Calciomercato Cagliari, per Pjaca si continua a trattare: la situazione (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari, trattativa per Pjaca con la Juventus conclusa: da limare i dettagli tra i sardi e il giocatore Doveva sbarcare in Sardegna già due giorni fa, ieri le visite mediche di Pjaca sono slittate e probabilmente ne sapremo di più all’inizio della prossima settimana. Nessun problema tra il Cagliari e la Juventus che hanno trovato l’accordo per il trasferimento con un prestito a 18 mesi a 1,5 milioni con diritto di riscatto per altri 12. Come riporta La Gazzetta dello Sport da limare ci sarebbe ancora l’accordo tra la società di Giulini e il calciatore. Il patron dei rossoblu spera infatti che il giocatore possa abbassare un poco le sue pretese economiche. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

