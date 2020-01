Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Taylor Swift ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari in passato. La cantante ne ha parlato apertamente nel documentario che la vede protagonista, in cui parla anche del suo passato e dei problemi che ha dovuto affrontare. Ecco cosa ha detto alla stampa Taylor Swift Taylor Swift nel documentario Taylor Swift: Miss Americana racconta la sua vita. Il successo, la musica, le canzoni, ma anche tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare, i problemi di salute di su mamma, ma anche i suoi problemi di salute, che per fortuna ha superato. Taylor Swift ha raccontato nel documentario diretto da Lana Wilson e di cui la cantante è protagonista che si riduceva “alla fame quando vedevo foto di me che non mi piacevano”. Il film, che sarà presentato in occasione del prossimo Festival Cinematografico Sundance, racconta dei disturbi e del rapporto della cantante con il cibo, che ... bigodino

