LIVE Camila Giorgi-Kerber | Australian Open 2020 in DIRETTA | l’azzurra sogna l’impresa

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Angelique Kerber, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana e segnerà una partita fondamentale per la giovane maceratese che ha eguagliato per la terza volta il terzo turno a Melbourne. Camila Giorgi è giunta sin qui grazie alle vittorie contro Antonia Lottner e soprattutto su Svetlana Kuznestova: l'italiana ha dominato contro le due avversarie perdendo ...

