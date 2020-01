Klopp: «Quanti punti? Ho perso il conto…» VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) «Non posso pensare ai punti in classifica anche perché ho realmente perso il conto questa settimana. Abbiamo giocato tre partite in sette giorni sono davvero tante! Oggi abbiamo perso Mané per infortunio e questa è la mia unica ansia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Klopp Quanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Klopp Quanti