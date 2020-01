Inter, in prestito 94 milioni di potenziali plusvalenze (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oltre 130 milioni di euro di potenziali incassi dal mercato, con 93,7 milioni di euro di possibili plusvalenze. Sono queste le cifre che l’Inter potrebbe realizzare nel caso in cui Valentino Lazaro, Mauro Icardi, Joao Mario e Ivan Perisic venissero tutti e quattro riscattati al termine dei rispettivi prestiti con Newcastle, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Mosca … L'articolo Inter, in prestito 94 milioni di potenziali plusvalenze calcioefinanza

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è fatta per la cessione di #Lazaro al #Newcastle - FabrizioRomano : Valentino Lazaro dall’Inter in dirittura d’arrivo al Newcastle: prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 2… - DiMarzio : Nella trattativa per #Politano, @Inter e @sscnapoli stanno (ri)discutendo anche di @llorentefer19 come possibile co… -