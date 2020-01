Digiuno intermittente: benefici e come funziona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che il Digiuno intermittente ha sul benessere psicofisico dell’organismo, come seguirlo correttamente e come mantenere stabile nel tempo il traguardo raggiunto. Digiuno intermittente Diffusosi, molto probabilmente, tantissimi anni fa, il Digiuno intermittente è un modo di alternare periodi di Digiuno a periodi di alimentazione, riscoperto recentemente, per perdere peso e restare in salute. Rispetto a molte altre diete, il Digiuno intermittente funziona perché non costringe l’organismo a privazioni e restrizioni inutili, ma consente di poter mangiare ogni cosa, negli orari prestabiliti. come avremo modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, esistono versioni diverse di Digiuno intermittente, ma la più popolare è quella del 16/8. Studi scientifici hanno dimostrato che, se questa versione del ... notizie

dd__Diana : Sto facendo digiuno intermittente da due settimane e adesso c’è sto digiuno pro Gold One e a me viene una fame infi… - chamber48 : Digiuno intermittente. Per dimagrire e vivere più sani e più a lungo di Petra... -