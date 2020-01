Calciomercato Atalanta, trattative per Sutalo e Bellanova. Masiello ai saluti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si muove e non poco il mercato in casa Atalanta. La giornata di ieri è stata molto produttiva da questo punto di vista. Il club bergamasco infatti sarebbe vicino all’acquisto di Bosco Sutalo calciatore in forze all’Osijek. I contatti con il club croato sono stati già avviati e si cerca la chiusura definiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2-2,5 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport a Zingonia dovrebbe arrivare anche Raoul Bellanova, 19 anni, in forze al Bordeaux. Rimane in questo caso una piccola distanza tra la domanda (5 milioni) e l’offerta (3 milioni). In uscita invece c’è Masiello che approderà al Genoa e anche Ibanez alla Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato, fumata bianca tra il #Genoa e #Masiello - DiMarzio : #Bellanova all’@Atalanta_BC dal @girondins in chiusura @SkySport #calciomercato - DiMarzio : L’@Atalanta_BC prende #Czyborra dall’@HeraclesAlmelo, esterno sinistro. #calciomercato @SkySport -