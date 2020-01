Bombole di gas senza revisione: sequestrato impianto nel Casertano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nella mattinata di ieri, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Capua hanno sottoposto a sequestro amministrativo l’intero impianto di una società di imbottigliamento di serbatoi di G.P.L. con sede in Camigliano, oltre alle 200 Bombole ivi stoccate ed ai due serbatoi interrati contenenti circa 77.000 litri di prodotto. Il provvedimento odierno è stato adottato dalle Fiamme Gialle a seguito del sequestro penale di 119 Bombole illecitamente detenute in quanto prive di collaudo/revisione e carenti del titolo legittimante il possesso, operato dallo stesso Reparto lo scorso dicembre, qualche giorno dopo il pericoloso incendio divampato in un’abitazione civile nel Comune di Vitulazio (CE) in cui hanno rischiato di perdere la vita due persone a causa dello scoppio di una bombola di gas. Sulla base dei rilievi effettuati in ... anteprima24

