Bambino di 5 anni precipita dal balcone del primo piano: è gravissimo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un Bambino di 5 anni è caduto dal balcone del primo piano di una palazzina a Gallarate: il dramma è avvenuto nella serata de 23 gennaio. I soccorsi del personale medico del 118 si sono precipitati sul posto per soccorrere il piccolo che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni. Rimangono da chiarire le cause alla base della tragedia: se si tratti di imprudenza del bimbo, svista dei genitori o altro. Bambino cade dal balcone Versa in condizioni gravissime il Bambino che nella serata del 23 gennaio, tra le ore 22 e le 23, è caduto dal balcone di una palazzina di Gallarate. Il piccolo, da quanto si apprende, aveva 5 anni e si trovava a Gallarate. Non appena accaduto il dramma, i soccorsi si sono precipitati sul posto. I medici e le ambulanze hanno trasferito il piccolo in condizioni gravissime presso l’ospedale di Busto Arsizio. Presenti sul posto anche i carabinieri che ... notizie

jinsmyspringday : RT @jiminiedimple: Nksididjsjsjsjjs ma è un bambino ha due anni proteggiamo lo amo tantissimo piango?????????????? - jiminiedimple : Nksididjsjsjsjjs ma è un bambino ha due anni proteggiamo lo amo tantissimo piango?????????????? -