Antisemitismo, compare la scritta “Qui ebrei” sulla porta di casa del figlio di una partigiana internata nei campi di sterminio (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Juden hier”, cioé “Qui ci sono ebrei”: la scritta antisemita che marchiava le abitazioni delle città tedesche durante il nazismo è comparsa stanotte sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio della Lidia Beccaria Rolfi, a Mondovì, in provincia di Cuneo. La famiglia Rolfi non è di origine ebraica: Lidia, staffetta partigiana, è stata deportata a Ravensbruck nel 1944: dopo, raccontò gli orrori dei lager in “Le donne di Ravensbrück”, prima opera in italiano sulla deportazione femminile nei campi di concentramento tedeschi. Nel ’97 uscì postumo “Il futuro spezzato,” un saggio sull’infanzia durante la dittatura, con l’introduzione di Primo Levi. La scritta è comparsa sulla porta della casa dove la partigiana ha vissuto fino alla morte, nel 1996: la via dove sorge la casa è stata intitolata proprio alla Rolfi pochi anni fa. I ... ilfattoquotidiano

