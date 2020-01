Tutte le bufale in circolazione sul coronavirus cinese (Di giovedì 23 gennaio 2020) (foto: Justin Chin/Bloomberg/Getty Images) Mentre a livello globale cresce l’attenzione e la preoccupazione per il coronavirus 2019-nCoV, la cui diffusione è partita dalla città cinese di Wuhan, in Italia (e non solo) hanno iniziato a circolare a livello mediatico una serie di falsità, che spaziano dalle folli teorie campate in aria fino agli allarmismi da clickbaiting e alle manovre pseudo-pubblicitarie. Se in alcuni casi queste bufale creano più ilarità che altro, ci sono situazioni in cui chi dovesse credere a queste strampalate teorie potrebbe adottare comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria salute. Ma andiamo con ordine. Per il momento abbiamo raccolto quattro delle più virali fake news comparse tra social network e siti, di cui alcune tipicamente italiane e altre di livello internazionale. Non è difficile credere, però, che altre bufale compariranno nei ... wired

