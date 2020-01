Studente cinese ironizza sul presidente Xi Jinping: condannato a 6 mesi di carcere (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luo Daiqing, uno Studente di vent'anni, avrebbe twittato alcune immagini giudicate "indecenti" di "un leader nazionale" tra settembre e ottobre 2018. In quel periodo il ventenne studiava all'Università del Minnesota e - sostengono i giudici - ha pubblicato sul suo account oltre quaranta post "denigrando un leader nazionale con immagini indecenti". Per questo è stato prelevato dalla polizia e condotto in carcere. fanpage

