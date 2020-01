Makeup | Il pre highlighting per una base luminosa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una della tendenze Makeup per la bella stagione sarà una base trucco luminosa e naturale. Il pre highlighting è la migliore tecnica per ottenerla. La bella stagione 2020 vedrà protagonista il pre highlighting Makeup. Un effetto naturale, soprattutto per quel che riguarda la base viso, che dovrà essere perfetta ma soprattutto luminosa. Sono molti i … L'articolo Makeup Il pre highlighting per una base luminosa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Makeup pre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Makeup pre