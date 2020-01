"Ho le prove, Di Maio non voleva il governo con il Pd Salvini diede l'ok a Luigi premier e informò Mattarella" (Di giovedì 23 gennaio 2020) C'è un legame tra le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle e quanto è accaduto nei convulsi giorni di agosto, quando naufragò misteriosamente la trattativa segreta tra il leader pentastellato e Matteo Salvini per far rinascere il governo giallo-verde con l'attuale ministro degli Esteri nel ruolo di presidente del Consiglio. Da lì, poi, nacque l'esecutivo Conte II... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

