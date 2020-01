Gazzetta: “tra Allan e Gattuso la rottura è difficilmente sanabile” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Valerio Clari sulla Gazzetta dello Sport analizza i punti a favore e a sfavore del Napoli nello scambio Vecino-Allan. Che Vecino non rientri nei piani tattici di Conte si era capito, ma la Gazzetta rivela che anche Allan avrebbe problemi con Gattuso, parla infatti di rottura fra Allan e Gattuso, che sembra difficilmente sanabile Il brasiliano avrebbe anche rifiutato l’offerta arrivata al Napoli dall’Everton perché “non convinto della sistemazione”. Uno scambio che potrebbe favorire entrambi Allan può aggiungere muscoli e capacità di impostare al centrocampo nerazzurro, Vecino può essere un giocatore adatto allo stile di gioco di Gattuso. Sei mesi in un diverso contesto possono anche contribuire a rivalutare o non deprezzare i due giocatori. Poi in estate se ne riparla. Sarebbe dunque una soluzione preferita più dai club che dai giocatori in questo momento e ... ilnapolista

