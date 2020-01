Elisa Isoardi esce allo scoperto con Alessandro Di Paolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra Elisa Isoardi e il manager Alessandro Di Paolo le cose sembrano andare a gonfie vele, mentre prendono un aperitivo insieme e si godono la giornata tiepida seduti al tavolino di un bar, le foto sono state pubblicate dal settimanale “Diva e Donna”. Della loro storia si è iniziato a parlare lo scorso marzo ma qualche mese più tardi, a presentazioni in famiglia già avvenute, di Alessandro si sono perse le tracce. Elisa Isoardi si professava single e in attesa dell’anima gemella. Alla fine i sentimenti per Alessandro hanno avuto la meglio. Dopo il Capodanno insieme non si nascondono più. In un bar di Roma per un aperitivo, con l’inseparabile cagnolino Zenith, la coppia ride e scherza e si lancia sguardi carichi di significato. people24.myblog

