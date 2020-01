Ambiente e smog: in Italia solo 32,8 metri quadrati di verde urbano a testa (Di giovedì 23 gennaio 2020) “A provocare lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 32,8 metri quadrati di verde urbano“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dati Istat dalla quale si evidenzia che “la situazione peggiora per le metropoli con valori con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 16,5 a Roma, dai 18,1 di Milano ai 22,6 di Torino fino ai 22 metri quadrati a Bologna. Nella lotta allo smog – sottolinea la Coldiretti – occorre favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento, in riferimento ai risultati del rapporto ‘Mal’aria’ di LegAmbiente. Una pianta ... meteoweb.eu

