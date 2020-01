Allarme smog in Italia, a gennaio sforati 18 volte i limiti di PM10. Maglia nera a Torino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Legambiente ha stilato un 'bilancio' di '10 anni di smog ': dal 2010 al 2019 il 28% delle città monitorate dall'associazione ha superato ogni anno i limiti giornalieri di PM10. Torino si conferma prima con sette volte su dieci, per un totale di 1.086 giorni di inquinamento in città, seguita da Frosinone. fanpage

RaiNews : #smog Legambiente: cinque città italiane - Frosinone,Milano, Padova, Torino e Treviso - hanno sforato per ben 18 vo… - Corriere : Legambiente, allarme smog a gennaio: «A Frosinone e Milano limiti sforati già 19 volte» - Maximofivestar : RT @rep_napoli: In Campania è emergenza smog: l’allarme di Legambiente [aggiornamento delle 13:00] -