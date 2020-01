Xbox Series X vista da un designer italiano: in video la forma completa della console (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nome Xbox Series X dovrebbe suonare assolutamente familiare a quanti si dicono affamati di novità sul fronte Microsoft. Tutti gli altri, sappiano che si tratta del nome scelto dal colosso di Redmond per la sua prossima console. La stessa chiamata non solo ad intrattenere il suo potenziale pubblico, ma anche a sfidare a muso duro la rivale targata Sony, PlayStation 5. Entrambe sono attese in uscita nel corso delle festività natalizie del 2020, ma disponiamo di informazioni non omogenee per i due device next-gen avversari. Con Sony più conservativa e misteriosa ad aver mostrato a stampa e pubblico solo il logo ufficiale e alcune delle specifiche tecniche principali - potete recuperare tutte le novità in questo nostro articolo dedicato -, Microsoft ha voluto fare di più, dando in pasto al mondo pure il design della sua console. Design per altro tanto elegante quanto progressista, ... optimaitalia

Il_Bertux : Xbox series X, quante porte ha? La foto palese - OptiMagazine : #XboxSeriesX vista da un designer italiano: in video la forma completa della console - ARMAKING_YT : RT @InstantGamingIT: Xbox Series X, spuntano online le immagini di un prototipo -