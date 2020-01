Veneto, sequestrate dieci tonnellate di carne cinese per la peste suina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrati circa dieci tonnellate di carne per rischio di peste suina. La carne proveniente dalla Cina era giunta in Italia in maniera illegale ed era quindi sfuggita ai controlli obbligatori: è stata incenerita immediatamente. Veneto, sequestrate dieci tonnellate di carne cinese per la peste suina LEGGI ANCHE> Vittoria Brambilla porta il maiale Dior a passeggiare a Montecitorio La quantità di carne suina sequestrata è passata all’inceneritore senza neanche una analisi per verificare che fosse effettivamente contaminata dalla peste suina. Le quasi dieci tonnellate, considerate fin da subito molto pericolose dall’Ulss 6 Euganea, sono state sequestrate durante un blitz notturno della Guardia di Finanza padovana all’interno di un magazzino di generi alimentari. Il carico incriminato arrivava da Rotterdam in Olanda e consisteva in ... giornalettismo

MediasetTgcom24 : Padova, peste suina: sequestrate 10 tonnellate di carne cinese #padova - rossanafrancio1 : RT @CarloBarbagli: Padova, peste suina: sequestrate 10 tonnellate di carne cinese - Tgcom24 - Arsenico_R1 : Il Veneto migliore, quello di Zaia. Peste suina, sequestrate 10 tonnellate di carne cinese -