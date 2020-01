Un doodle di Google in onore di Anna May Wong (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oggi Google onora con un doodle la prima stella del cinema sino-americana, Anna May Wong, nel 97° anniversario dall’uscita di “The Toll of the Sea”, in cui rivestiva il ruolo di protagonista. Nello slideshow sono raffigurati momenti della sua vita. Anna May Wong, nata Wong Liu Tsong, a Los Angeles, il 3 Gennaio 1905, scelse il suo nome d’arte già a 11 anni: si appassionò al cinema e iniziò a recitare in giovanissima età. La sua carriera ha attraversato sia il cinema muto che quello sonoro, la televisione, il teatro e la radio: come riconoscimento, le è stata dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame nel 1960.L'articolo Un doodle di Google in onore di Anna May Wong Meteo Web. meteoweb.eu

