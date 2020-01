Trono classico: Giulio Raselli e la proposta romantica [VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le emozioni per Giulio Raselli e Giulia D’Urso non sono ancora finite. Anzi: sono appena iniziate. Dopo la scelta avvenuta durante l’ultima puntata del Trono classico di Uomini e Donne, la coppia appena formata dai due ragazzi ha avuto modo di trascorrere del tempo insieme, in una cena organizzata proprio dalla redazione del dating show. Ai due è stato fatto rivedere il VIDEO della scelta e sono stati dati in dono alcuni scatti dell’emozionante puntata. Giulio e Giulia hanno poi approfittato della romantica occasione per lasciarsi andare a una serie di dolci confidenze e importanti dichiarazioni. Trono classico, la sorpresa alla nuova coppia Durante la cena organizzata dalla redazione del Trono classico di Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono sembrati davvero molto innamorati e affiatati. «È proprio quello che volevo», ha dichiarato il ragazzo. «Sapere che adesso sei qua ... velvetgossip

