Taylor Swift | la madre ha un tumore al cervello

Con profondo dolore Taylor Swift annuncia che la sua famiglia sta attraversando un periodo decisamente delicato. La mamma della cantante, infatti, era già in cura per un tumore al seno, quando ha scoperto di avere anche un tumore al cervello. In un'intervista a Variety l'interprete parla di un momento davvero molto delicato e complicato per tutti quanti. È con dolore che Taylor Swift annuncia che, mentre la mamma Andrea sta già combattendo contro un tumore al seno, per il quale è in cura da qualche tempo, è stato diagnosticato anche un tumore al cervello. La cantante stava parlando ai giornalisti di Variety del documentcario Netflix Miss America, che sarà presentato in anteprima in occasione del prossimo Sundance Film Festival, quando ha deciso di raccontare quello che la sua famiglia sta ...

