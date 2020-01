LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: altro break dell’ungherese! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Bravo Sinner a recuperare la palla corta dell’avversario. 30-30 Buono spunto di Sinner in accelerazione aggredendo la rete. 15-30 Set complicato da riportare in vita. 15-15 Diritto fuori di poco: Sinner è lento negli spostamenti. 3-5 break confermato e come nel primo set, Sinner deve allungare il parziale. 40-15 Ennesimo errore per l’azzurro: due game point. 30-15 Fucsovics aggredisce la rete e chiude in maniera vincente. 15-15 Buona risposta in accelerazione di Sinner. 3-4 break Fucsovics! L’ungherese strappa per la quarta volta il servizio a Sinner. 0-40 Tre palle break Fucsovics! Grande difesa del #64 al mondo dopo le bordate di Sinner. 0-30 Ingrana il ritmo dell’ungherese: impaziente Sinner. 3-3 Buon game dell’ungherese che torna in parità. 40-30 Buon servizio ad uscire di Fucsovics. 30-30 Fortunato ... oasport

