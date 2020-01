LIVE Federer-Krajinovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger opposto al tignoso serbo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Australian Open (22 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Filip Krajinovic, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita della sessione notturna odierna a disputarsi sul campo principale di Melbourne. Buona la prima per il Re, che ha cominciato la propria ventesima avventura nello Slam Australiano in modo convincente, sbarazzandosi dello statunitense Steve Johnson in un’ora e ventiquattro minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Lo svizzero, intorno al quale c’era molta curiosità per capire lo stato di forma con cui si sarebbe presentato all’esordio ... oasport

