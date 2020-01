L’idea folle di Tacopina: “De Rossi? Prima di ritirarsi deve giocare col Venezia!” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Joe Tacopina ha fatto parte del Cda della Roma per tre anni, dal 2011 al 2014 e in quel frangente ha conosciuto anche Capitan Futuro, Daniele De Rossi con cui ha mantenuto un ottimo rapporto di amicizia: "Ci sentiamo ancora e mi spiace della sua decisione. Va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?”. fanpage

sportli26181512 : L’idea folle di Tacopina: “De Rossi? Prima di ritirarsi deve giocare col Venezia!”: Joe Tacopina ha fatto parte del… - mi8_paola : RT @16celsius1: @PinoTinti @mi8_paola @vitalbaa Vero ma anche se non è l'automobilista a morire, è chiaro che c'è un problema di sicurezza.… - NuoveRadici : Giù le mani da Salvini, non fategli fare il martire -