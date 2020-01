Lavoro | precaria incinta assunta a tempo indeterminato E non è uno scherzo

La dipendente precaria è incinta - il datore di Lavoro l'assume a tempo indeterminato : Temeva il licenziamento, ha ottenuto il posto fisso. Selene Vella, di Casciana Terme, in provincia di Pisa, sapeva di avere un contratto in scadenza a marzo quando ha scoperto di essere incinta. Lei lavora per la Cridav Italia, azienda di Bientina, in provincia di Pisa, che opera nel campo delle energie rinnovabili. Ha comunicato la gravidanza al suo datore di lavoro, non nascondendo le sue preoccupazioni. Non pensava che la risposta di lui ...