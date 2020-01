Elisabetta Gregoraci rivede Flavio Briatore dopo l’esclusione dall’Altro Festival: le cose non cambiano (FOTO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Potrebbe essere il legame con Flavio Briatore il motivo dell’esclusione di Elisabetta Gregoraci dall’Altro Festival, il programma condotto da Nicola Savino dopo il Festival di Sanremo. Almeno la Gregoraci nel suo sfogo sui social ha fatto capire che alla base di tutto ci fossero proprio motivi di natura politica, i suoi legami con qualcuno vicino alla destra. Parole, quelle della Gregoraci che hanno fatto molto arrabbiare Nicola Savino che, poche ore dopo lo sfogo social della calabrese, ha detto la sua. Il conduttore e speaker radiofonico non la pensa come la Gregoraci e nega che ci siano motivazioni di natura politica ( “Penso che Briatore sia amico di Renzi” ha detto anche Savino). I motivi di questa esclusione sarebbero altri, e lo stessa Amadeus, invita la Gregoraci a comprendere che nella vita non si possano avere solo dei si, esistono anche i no. La ... ultimenotizieflash

Mirco38515824 : @stanzaselvaggia Ma sotto il post di Elisabetta gregoraci si vede la risposta di flaivio Briatore ‘coglione arroga… - ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Gregoraci???????????????????????? - Giuliab71 : RT @Carmen90616633: Elisabetta Gregoraci esclusa da Sanremo perché il suo ex marito è di destra.. il signor Nicola Savino con cui avrei do… -